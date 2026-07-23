Телеведущий-иноагент избавился от имущества в России и начал новую жизнь

Бывший ведущий телеканала «Культура», публицист и писатель Александр Архангельский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) избавился от имущества в России. Об этом он рассказал в беседе с проектом Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

Архангельский, который сейчас живет в Армении, отметил, что начал избавляться от имущества после того, как его включили в реестр иностранных агентов.

«Я все отдал, у меня больше в России нет ничего. Я передал все свое имущество, все свои доходы другим и страшно доволен», — сказал он.

Ведущий добавил, что таким образом начал новую жизнь. По его словам, случившееся стало для него вызовом.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) распродали все имущество в Москве. Об этом заявила их дочь Софья Шац.