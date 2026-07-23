Пугачева призналась в тяжелой болезни

Журналистка Божена Рынска рассказала, что певица Алла Пугачева пожаловалась на здоровье. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети журналистки.

По словам Рынски, ее знакомые поговорили с Пугачевой в Юрмале, куда певица приехала вместе с детьми. Одного из детей заинтересовала собака случайных прохожих. Пугачева разговорилась с владельцами животного, после чего те рассказали, что пес уже в возрасте и даже перенес операцию.

Услышав это, Пугачева призналась, что тоже испытывает возрастные проблемы.

«Я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живет. И с удовольствием!», — передала слова Пугачевой Рынска.

Отметим, что в последнее время Пугачева стала пользоваться тростью — певицу мучают проблемы с суставами.

Ранее Пугачеву назвали «частью русской ментальности».