Бывшая жена Диброва ответила на критику ее внешности на видео без макияжа
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва отреагировала на критику ее внешности. Ответ хейтерам она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
В преддверии 36-летия манекенщица записала в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором запечатлела себя в салоне автомобиля. В нем она предстала без декоративной косметики на лице и сообщила, что направляется в салон красоты.
В своем монологе Диброва упомянула критиков, которые часто негативно высказываются о ее внешности.
«С каждым днем не то чтобы я старею, а наоборот, молодею. Потому что вокруг меня самые крутые, настоящие и яркие люди. Я чувствую себя счастливым человеком. Сейчас полетят стрелы: вы ненакрашенная, страшненькая, волос мало, на попе хвост вылез. Не пробьете! Я считаю себя самой красивой», — заявила знаменитость.
В мае Полина Диброва рассказала о страданиях после пластики.