Бывшая девушка сына Надежды Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы рублей

Владелица пиар‑агентства Дарья Де Батс, которая встречалась с сыном Надежды Кадышевой, Григорием, около полугода, не смогла взыскать с экс‑возлюбленного более 6 миллионов рублей. Суд доводы Де Батс не поддержал и отказал ей в иске, — сообщает «КП».

Григорий Костюк — сын певицы Надежды Кадышевой, который выступает вместе со звёздной матерью и является директором театра «Золотое кольцо».

Напомним, первое заседание состоялось ещё в марте. Девушка заявляла, что занимала парню крупные суммы по устной договорённости.

Де Батс просила взыскать со своего бывшего 4 532 500 рублей долга с процентами и госпошлиной. Защита артиста отрицала факт займов.

По словам адвоката 42‑летнего Григория, сын Кадышевой дарил девушке роскошное дорогое кольцо — примерно за восемь миллионов рублей — во время поездки в Дубай. Этот факт был приведён как доказательство того, что финансовые отношения были нормальной частью личной жизни пары, а не одолжениями друг другу.