Популярная певица предложила подписчикам заняться сексом с ее ИИ-двойником

Британская певица и бывшая участница группы Atomic Kitten Керри Катона запустила цифрового ИИ-двойника на платформе OhChat, который предлагает пользователям платные откровенные взаимодействия. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, сервис OhChat позволяет знаменитостям зарабатывать с помощью созданных на основе ИИ цифровых копий. Платформа предлагает пользователям приватные флирт-переписки, голосовые сообщения и откровенные изображения с ИИ-версиями знаменитостей без цензуры.

Как отмечает The Sun, цифровой аватар Катоны, в отличие от некоторых других знаменитостей на платформе, предлагает пользователям опцию «секса». Издание направило запрос представителям певицы, однако ответа не получило.

45-летняя Керри Катона получила известность в конце 1990-х годов в составе группы Atomic Kitten, а позже стала победительницей реалити-шоу I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!. Ранее она рассказывала о борьбе с зависимостью и финансовыми трудностями, отмечая, что работа на платформе OnlyFans помогла ей восстановить финансовую стабильность.