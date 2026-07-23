Риелтор Долиной рассказал, как столкнулся с мошенником в Дубае

Россиянам следует быть осторожными при проведении сделок с недвижимостью в Дубае, они могут натолкнуться на мошенников, предупредил в своем Telegram-канале риелтор Олег Торбосов, чья компания принимала участие в сделке с квартирой известной певицы Ларисы Долиной.

По его словам, больше года назад горожанка выставила свою квартиру в Дубае на продажу, запросила за нее 12 млн дирхамов (более 256 млн рублей).

Покупатель согласился приобрести жилье за эти деньги, но попросил занизить стоимость в договоре до 6 млн дирхамов, чтобы ему заплатить меньше регистрационных сборов государству.

«План у них был такой: на сделке покупатель передаёт продавцу банковский чек на 6 млн дирхамов. Сделку проводят. После сделки они отдают ему чек на 6 млн дирхамов, а он им новый уже на на полную сумму на 12 млн дирхамов», — разъяснил риелтор.

В итоге, мужчина, после сделки и оформления документов, поехал в банк, отменил чек на 6 млн дирхамов, что позволило ему и деньги сохранить, и квартиру получить, пояснил Торбосов.

«Это как если бы вы, как собственник, после сделки без свидетелей и договора отдали бы все свои деньги покупателю обратно, типа, он соскучился по своим деньжатам и хочет просто посмотреть на них ещё раз. А он бы взял и ушёл с ними», — констатировал бизнесмен.

Риелтор уточнил, что суд по этому делу длился год, ограничений на квартиру в это время не накладывали и мужчина смог продать ее.

«И именно в этот момент этот человек продал её мне. Мы проверили объект: никаких арестов, обременений или судебных запретов не существовало», — отметил Торбосов.

Бизнесмен констатировал, что позже суд все же отменил первую сделку и вернул квартиру первоначальной владелице. Первый покупатель остался с деньгами, женщина с квартирой, а он, соответственно, и без жилья и без денег.

Торбосов резюмировал, что видит во всей истории признаки мошенничества и будет добиваться справедливости в суде.