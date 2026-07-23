Внебрачная дочь, тайный брак и путь к успеху: судьба Александра Олешко

Телеведущий Александр Олешко покорил зрителей своим обаянием, а публика долгое время удивлялась, что он остается холостяком. В день его 50-летия Starhit рассказал, какие тайны на самом деле скрывает артист.

Побег в Москву

Александр родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Хотя его мама трудилась техником на энергопредприятии, в юности она обожала петь, а папа играл на саксофоне. Позднее отец ушел из семьи, а мать вышла замуж снова. Олешко заявлял, что не знал причин разрыва.

«Как-то мама спросила меня, как я отнесусь к тому, что она выйдет замуж за человека, которого любит. Я был только рад этому. Когда мама была рядом, даже мухи боялась сесть на меня. У нас с отчимом была правильно выстроена дистанция, тем более я всегда общался с родным отцом. Никаких ограничений у меня не было», — рассказывал артист.

Александр проводил много времени с бабушкой, которая мечтала, что внук вырастет набожным человеком и поступит в духовную семинарию. Однако подросток увлекся самодеятельностью и уже не мог думать ни о чем, кроме актерской карьеры. Уже в 15 лет юноша пригрозил, что если его не отпустят в Москву, то он просто сбежит, из-за чего с его выбором смирились.

Олешко с первого раза поступил в эстрадно-цирковое училище, однако это не означало, что жизнь в столице шла как по маслу. По вечерам артист подрабатывал официантом, чтобы себя обеспечить. Несмотря на это актер два года ходил в дырявой обуви, а чтобы накопить на одежду, порой голодал по несколько дней.

Позднее Александр трудился ведущим, а также снимался в кино: в «Гардемаринах», «Роковых яйцах», эпизоде фильма «Какая чудная игра». При этом в 1999 году артист поступил еще и «Щуку» и влился в коллектив Театра Сатиры. В 00-х он стал преподавать в цирковом училище.

Развивалась и кинокарьера: «Турецкий гамбит», «Папины дочки», «Ржевский против Наполеона», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией» — и сериалах — в «Ворониных», «Екатерина. Взлет». При этом в последнее время актер сетует, что в кино попадают непрофессионалы, а режиссеры его не жалуют. Однако без работы Олешко не сидит.

«Я сам себя загружаю. Инициирую, придумываю, не хочу сидеть дома. Поэтому эстрада, песни, выпустил новый альбом, в октябре большой концерт в Кремлевском дворце, посвященный моему юбилею, съемки телевизионных программ», — пояснял недавно Олешко.

Телевидение

Особое место в карьере артиста занимает телевидение. Он был одним из ведущих актеров «Большой разницы», а с 2009 по 2017 год работал на Первом канале в разных проектах. Когда контракт подошел к концу, а новых ведущих программ на «Первом» Александру не предложили, он перешел на НТВ.

«Никаких официальных заявлений, уточнений, выяснений, прощаний… Лишь благодарность за многолетнее, яркое, разнообразное… сотрудничество, которое завершилось по собственному желанию», — говорил он.

На НТВ Олешко вел «Ты супер! Танцы» и «Устами младенца», а в 2019 году появился в проекте «России 1» — «Пригласите на свадьбу». В 2020-м история повторилась — по окончанию контракта актер снова покинул канал. Уже в 2021 году артист вернулся на Первый канал с программой «Точь-в-точь», а затем и в «Две звезды».

Семья

В «Щуке» Олешко учился вместе с Ольгой Беловой, однако заметил ее как девушку лишь на новогодней вечеринке. Поженились они сразу после выпуска, а невеста сразу после бракосочетания убежала на репетицию. Однако позднее начались будничные проблемы, а ужиться двум лидерам было тяжело. Первые трещины, по слухам, пошли после того, как Александр заболел «звездной болезнью» на фоне успеха на кабельном ТВ. Параллельно стали говорить о романе Беловой с помощником Александра Калягина.

Была ли измена на самом деле — неизвестно, но после очередной ссоры Ольга съехала — якобы к тому самому поклоннику.

«Что было, осталось между нами. Напишите, прошла любовь, и все… Но мы остались друзьями. Сегодня у нас хорошие отношения. Мы договорились не выносить сор из избы», — говорил Олешко про это.

В 2011 году артист обмолвился, что влюблен — избранницей стала дизайнер Виктория Минеева, но роман быстро сошел на нет. В 2018 он заявил о серьезных отношениях с художницей на 10 лет младше. Тогда же всплыла и странная история: Олешко рассказал, что ему привели девочку и назвали его отцом.

«Ко мне привели девочку и говорят: "Это ваша дочь". Сейчас время такое: все с палочками ходят, тесты ДНК делают. Это так опасно. Не знаю, чего хотят люди, которые так поступают. Наверное, денег или внимания. Я сразу ответил: "Спасибо большое, но я не ее отец"», — делился Олешко.

При этом к суррогатному материнству Олешко, по его словам, не готов. Долгое время поклонники гадали, нашел ли он наконец ту самую. В 2023 году в беседе с Лерой Кудрявцевой он признался, что уже давно женат. Имя супруги Александр не раскрыл, отметив только, что она далека от шоу-бизнеса.