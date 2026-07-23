Регина Тодоренко объяснила, почему старается брать троих детей с собой в рабочие поездки

Регина Тодоренко рассказала о чувстве вины, которое испытывает, когда ей приходится уезжать от детей ради работы. Телеведущая призналась, что даже спустя 18 лет в профессии ей бывает тяжело оставлять троих сыновей.

«Знаете это чувство — чемодан собран, а ты сидишь и смотришь на спящих детей, будто уезжаешь на год, а не на три дня? Вот это она. Материнская вина», — поделилась Тодоренко в личном блоге.

Телеведущая отметила, что подобные переживания знакомы многим матерям независимо от их профессии. По словам Тодоренко, перед отъездом она порой думает: «А вдруг именно сегодня им нужна была мама. Не бабушка, не няня, а я».

При этом артистка призналась, что старается брать детей с собой, когда это возможно. Тодоренко подчеркнула, что совмещать родительство и карьеру бывает непросто, однако в таком случае сыновья видят её не только в роли мамы.

«Дети видят маму, которая устаёт, которая старается, которая человек. Маму, у которой есть что-то своё», — написала телеведущая.

Тодоренко также отметила, что хочет своим примером показать детям: стремление к профессиональной реализации не означает, что человек любит семью меньше: «Однажды они поймут: они видели женщину, которая не боялась хотеть большего — и от этого любила их не меньше, а по-своему сильнее», — заключила она.

Ранее Регина Тодоренко призналась, что её семилетний сын уехал один в Санкт-Петербург.