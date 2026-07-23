Возлюбленный Лерчек нашел способ заработать на своей популярности

Чемпион по танго Луис Сквиччиарини, отец младшего ребенка блогера Лерчек, решил монетизировать свою популярность и запустил собственные онлайн-курсы. Об этом сообщает «Звездач».

Базовый тариф стоит 8490 рублей и включает десять видеоуроков. Расширенный пакет обойдется в 14 490 рублей — в него входят обратная связь от преподавателя, дополнительные тренировки, уроки по женской технике, занятия на кор (комплекс мышц в центральной части тела) и осанку, участие в выпускном и розыгрыши призов, в том числе от бренда Лерчек.

Ранее прокуратура направила в Гагаринский суд заявление о проведении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Лерчек, а также проверке Луиса Сквирччиариани. Основанием стали посты блогера в соцсетях, вызвавшие вопросы. Позже дело передали другому судье.

Адвокат Юлия Нитченко в беседе с Life.ru подчеркнула, что смена судьи по делу блогера связана с подозрениями, что она симулирует онкологическое заболевание для смягчения меры пресечения. По словам защитницы, обвинение обратило внимание на несоответствие между заявленным диагнозом (рак четвертой стадии) и активным образом жизни блогера — она публикует видео из спортзала и ведет полноценную общественную жизнь.