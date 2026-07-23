Известный продюсер прокомментировал скандал вокруг Анны Пересильд

Продюсер Леонид Дзюник считает, что карьера актрисы Анны Пересильд не пострадает из-за скандала с ее поступлением в киношколу. Об этом он рассказал News.ru.

Анна Пересильд - дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя - поступила в Московскую школу кино. «Комсомольская правда» писала, что Пересильд-младшая ради мечты окончила школу на год раньше, сдав ЕГЭ после 10-го класса. Она поступила на курс актрисы Дарьи Мороз.

Отмечалось, что конкуренция среди абитуриентов была огромной, при этом Анна пропустила итоговый конкурс и все равно смогла поступить в киношколу. Из-за этого она столкнулась с травлей в соцсетях. Мороз объяснила, что Пересильд, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показала «блестящий результат». На итоговом конкурсе она не смогла присутствовать из-за съемок и заранее согласовала это. «Комсомольская правда» отмечала, что обучение в киношколе - платное.

«Наверное, члены жюри и приемной комиссии увидели в Анне Пересильд дюжий талант и решили, что ей нет никакого смысла проходить финальный этап конкурса», - сказал Дзюник.

Он допустил, что Анна Пересильд может оказаться будущим российского кино и актрисой уровня Людмилы Гурченко. Продюсер добавил, что мама студентки, актриса Юлия Пересильд, летала в космос.