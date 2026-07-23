«Плохи дела»: звезда «Реальных пацанов» рассказала, чем могла бы заняться вместо актерства

Актриса Валентина Мазунина на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» в беседе с корреспондентом «Пятого канала» призналась, что финансовые вопросы и предпринимательство ей не близки.

Артистка отметила, что у нее «плохи дела с бизнесом». Актриса объяснила это тем, что она — «человек творческий». При этом Мазунина подчеркнула, что если бы все же решилась открыть собственное дело, то это был бы проект, связанный с животными, например салон для питомцев.

Мазунина сравнила себя с героиней фильма Жанной — владелицей передвижного зоопарка, но подчеркнула, что ее любовь к животным полностью противоположна характеру персонажа. По словам актрисы, к своим подопечным она относилась бы с заботой и вниманием.

Валентина Мазунина известна по роли Вали в сериале «Реальные пацаны», который принес ей всероссийскую популярность. Также она снималась в фильмах «Горько!», «Самый лучший день», «Елки новые» и сериале «Аэропорт». Актриса продолжает развиваться как разноплановая исполнительница, способная играть как комедийные, так и драматические роли. Помимо кино, она участвовала в телевизионных шоу и работала ведущей на канале «Пятница!».