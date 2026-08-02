Гарик Харламов: «Я возненавидел все»

За последние пять лет Гарик Харламов не раз набирал и скидывал вес. Цифры на его весах постоянно меняются и достаточно сильно. «‎Рамблер» разобрался в причинах.

Свой лишний вес Харламов не раз высмеивал в ходе выступлений. Однажды коллеги из Comedy Club даже в шутку отправили в небо шар в виде его «жирного тела» и попрощались с прежней фигурой. Правда, как рассказал артист в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром», эффект получился обратным — вес вернулся почти сразу же. Сам он не раз пересматривал старые записи КВН и Comedy Club и признавал, что по ним хорошо видно, как менялась его фигура год от года.

Ненавистная худоба

После развода с Кристиной Асмус Харламов сильно похудел и заметно помолодел. Тогда он сбросил больше 15 килограммов за считанные месяцы, и коллеги стали шутить, что причиной стало желание понравиться новой избраннице. Поклонники решили, что новая фигура ему к лицу. Но сам комик признавался, что чувствовал себя в тот период глубоко несчастным.

«Я возненавидел все. Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь», — рассказывал Харламов о своем первом опыте похудения.

У Харламова есть некий внутренний барьер по весу — так он сам это называет. Он худеет до определенной отметки, а потом вес снова начинает расти. Цикл повторяется заново уже несколько лет подряд, и сам артист признает эту закономерность открыто. Именно поэтому его форма меняется волнами.

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Последняя попытка

На съемках сериала «Гусар» комик познакомился с актрисой Катериной Ковальчук. Через несколько лет в 2024 году пара поженилась — этот брак стал для Харламова третьим. Торжество сыграли 7 августа, позвав десятки знакомых из шоу-бизнеса.

К началу 2025 года его вес составлял 108 килограммов, притом что годом ранее он успел сбросить порядка 20 килограммов. Несмотря на это, самому Харламову худая версия себя снова не понравилась. Он вновь вернулся к прежнему образу жизни без строгих ограничений в еде.

Не способствует диете и собственная сеть закусочных с хот-догами, которую комик открыл еще несколькими годами ранее, — трудно удержаться от соблазна, когда фастфуд буквально твой собственный бизнес.

Семейные планы

Пара почти не появляется вместе на светских мероприятиях. По словам Ковальчук, Харламов — домосед по натуре, и вечера они чаще всего проводят вдвоем, за сериалами, а не на тусовках. При этом семейные планы супруги не скрывают. «А вот по поводу расширения семьи — это да! Это наша задача на следующий год», — рассказал Харламов журналистам на одной из премий, куда пара пришла вместе.

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