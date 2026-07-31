Звезда «Битвы экстрасенсов»: «‎Я сломал ей жизнь»

Экстрасенс обычно оказывается по ту сторону чужих проблем — предсказывает, помогает, разоблачает. Но этим летом Владу Череватому неожиданно пришлось оправдываться самому. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

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Как он стал популярным?

Известность к экстрасенсу пришла в 2023 году, когда он выиграл 23-й сезон «Битвы экстрасенсов», а позже подтвердил статус, победив и во втором сезоне спин-оффа «Экстрасенсы. Битва сильнейших». После этих побед у медиума резко выросли соцсети, и он признавался, что теперь его часто останавливают на улице.

«Меня узнают везде в Москве, в Подмосковье. Если выехать за 100-200 км от Москвы, то там меня вообще знает каждый человек. Это круто!», — рассказывал экстрасенс в интервью, добавляя, что вместе с узнаваемостью пришло и кое-что неприятное: многие люди попросту боятся его при встрече.

С конца 2019 года Череватый женат на Елене, а в январе 2022-го у пары родился сын Лев. Супруга Влада к вниманию поклонниц относится спокойно и, по словам самого экстрасенса, давно привыкла к такому образу жизни мужа. Именно она в свое время настояла, чтобы он пошел на шоу, и во многом именно благодаря ей он теперь так известен. Отвечать на сообщения поклонников самостоятельно Влад уже не успевает: со съемками, приемами и семьей на личный разбор комментариев просто не остается времени, поэтому соцсети ему помогает вести целая команда.

Громкое обвинение

Летом 2026 года Череватому пришлось публично отбиваться от обвинений одной из подписчиц. Женщина обвинила его в шарлатанстве.

«Мне написала женщина, которая обвиняла меня в том, что я сломал ей жизнь», — поведал Череватый в беседе с изданием Starhit.

Она присылала ему гневные сообщения на протяжении нескольких дней, утверждая, что заплатила за помощь с алкоголизмом мужа, но результата так и не получила. Супруг, по ее словам, стал пить только сильнее.

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Экстрасенс при этом уверяет, что такой клиентки у него никогда не было и подобными запросами он в принципе не занимается. Череватый подчеркнул, что на его официальном сайте указан список проблем, с которыми которыми не работает, и лечения зависимостей в нем нет.

Кто на самом деле виновен?

По версии Череватого, женщина стала жертвой не его самого, а мошенников, которые действуют под его именем в соцсетях и на поддельных сайтах. Там аферисты предлагают услуги, которыми настоящий Череватый никогда не занимался, включая лечение зависимостей. Он пообещал каждый день публиковать в блоге предупреждения для подписчиков и попросил обращаться за консультациями только через официальный сайт.

Незадолго до этого сам экстрасенс тоже попал в неприятную история с потерей денег. Его обворовала домработница, вынесшая из тайников в доме 12 миллионов рублей, принадлежавших его знакомой. Правоохранительные органы признали сотрудницу виновной, при этом потерпевшей по делу проходил не сам Череватый, а его знакомая, хранившая сбережения в его гараже.

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