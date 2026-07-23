Добронравов рассказал, как сериал «Сваты» помог ребенку победить тяжелую болезнь

Актер Федор Добронравов рассказал, что благодаря сериалу «Сваты» ребенок смог победить онкологию. Как сообщает News.ru, отец мальчика рассказал, что при просмотре сериала у малыша улучшалось общее состояние здоровья.

По словам Добронравова, как-то раз ему позвонил незнакомец. Он сообщил, что его сын болен раком — из-за этого им пришлось продать все в России и переехать в Израиль для лечения.

«Врачи понять не могут, в чем дело: когда он смотрит сериал ваш, у него улучшается структура крови без каких-либо лекарств», — пересказал его слова Добронравов.

Спустя годы отец мальчика снова позвонил артисту и заявил, что его сын полностью здоров. Добронравов добавил, что подобных историй было «немало». Актер предполагает, что дело в атмосфере «Сватов»: на съемочной площадке царило абсолютное счастье, а в самом сюжете «кроме любви-то ничего и нет».