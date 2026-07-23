Составлен список самых востребованных российских артистов летом 2026 года

Этим летом на частных мероприятиях и корпоративах наблюдается высокий спрос на ряд исполнителей. По данным организаторов ивент-индустрии, самые плотные графики у Басты, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Жукова, Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой и Zivert, передает kp.ru.

Также активно приглашают группу «Иванушки International» и Прохора Шаляпина, популярность которого выросла после участия в реалити-шоу. В числе востребованных — Николай Басков, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, «Дискотека Авария», «Комната культуры», Леонид Агутин, Любовь Успенская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Дима Билан и Татьяна Буланова.

Среди ключевых трендов лета — рост востребованности артистов, получивших вирусную популярность в интернете, таких как Буланова и Шаляпин. Их гонорары ниже, чем у топ-исполнителей, но количество заказов сопоставимо. Гонорар Шаляпина вырос до 2 млн рублей.

Лидером по стадионным сборам остается Сергей Жуков. Также активно гастролируют Лепс, Лазарев, Дмитриенко и Билан. Заказчики предпочитают артистов с песнями, которые можно подпевать. На свадьбах особенно востребованы «Сансара» Басты, «Помолимся за родителей» Павлиашвили и «Самый лучший день» Лепса.

Спрос на Вани Дмитриенко подтверждается статистикой. Его хиты «Шелк» и «Силуэт» входят в топ-5 по числу прослушиваний. Его гонорар по сравнению с прошлым годом вырос вдвое. Актуальным остается интерес к поп-музыке 1990-х для аудитории 40+ и к поющим блогерам для молодых заказчиков.

Средняя стоимость выступлений варьируется: Баста, Лепс, Жуков, Агутин и Кадышева — от 8 до 10 млн рублей, Zivert, Гагарина, Билан, Дмитриенко, Пресняков, Чеботина, «Иванушки», Киркоров, Басков — от 5 до 7 млн, Успенская, Павлиашвили, «Дискотека Авария», «Комната культуры», Куртукова, Лазарев, Слава, Мот, Буланова, Шаляпин — от 2 до 3 млн. Окончательная цена зависит от загруженности артиста, города, формата и других факторов.