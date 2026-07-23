Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, опубликовал очередное провокационное видео в личном блоге. На кадрах исполнитель сжигает свои скандальные кожаные штаны и заявляет, что настало время перемен.

Артист напомнил, что скоро ему исполнится 35 лет — по его словам, возраст, требующий «перемен с радикальным подходом». Дронов решил начать изменения со смены гардероба: артист сжег в печи свои кожаные штаны, вызывавшие у публики массу споров.

— Сегодня я прощаюсь с тем, что долгое время вызывало споры, разговоры и домыслы. Вас ждет новый SHAMAN! — подписал артист публикацию в своем Telegram-канале.

В прошлом году Дронов рассказал, как в его гардеробе появились кожаные штаны, которые стали фишкой в его сценических образах. Как признался артист, идея принадлежала его маме: именно она однажды заставила надеть этот предмет гардероба.

Также артист прокомментировал обсуждения вокруг своего отказа от нижнего белья. Артист заявил, что подобные темы не имеют значения по сравнению с поступками человека. SHAMAN встал со своего места и продемонстрировал журналистам резинку от трусов, приспустив верхнюю часть брюк.