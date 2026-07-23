«Хитрая женщина»: фестивалю Вайкуле в Юрмале предрекли провал

24 июля в Юрмале стартует музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле — Laima Rendezvous Jūrmala. Как сообщает News.ru, эксперты предрекают этому мероприятию провал.

Как появился фестиваль

Первый фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala состоялся в 2015 году, после того как продюсеру Игорю Крутому пришлось отказаться от проведения в Юрмале «Новой волны» на фоне русофобских настроений в Латвии. Тогда у Крутого, который был другом артистки, даже произошел конфликт с ней.

«Для Лаймы друг — понятие такое, для нее важно, есть ли у нее деньги в кармане. Кто их дает, тот и друг. А если деньги не приносит, то какой он ей друг? Лайма всегда была хитрой женщиной», — заявил продюсер Леонид Дзюник.

Он напомнил, что у фестиваля Вайкуле были и хорошие времена, однако около пяти лет назад начались проблемы: билеты расходятся плохо, латвийской и европейской публике мероприятие малоинтересно. Ежегодно в Латвии поднимаются споры о необходимости закрыть «Рандеву» — многие артисты поют на русском языке, к которому власти Латвии настроены негативно.

В этом году будет проходить с 24 по 26 июля в концертном зале «Дзинтари». Еще в начале июля на все три дня было много свободных билетов, сейчас в продаже осталось менее 10%. По заявлениям латвийских блогеров, часть билетов, в том числе самых дорогих, раздаются бесплатно. В этом году их цена варьируется от 50 до 230 евро (от 4,5 до 20 тысяч рублей).

Проблемы с гонорарами

С 2022 года Вайкуле приглашала на фестиваль артистов, которые уехали из России жить за границу. В этом году на сцену «Дзинтари» выйдут Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Монеточка* (Елизавета Гырдымова*, признана Минюстом РФ иностранным агентом) и Noize MC* (Иван Алексеев*, признан Минюстом РФ иностранным агентом). Из украинских музыкантов прибудут «Вопли Видоплясова», Оля Полякова, «Потап и Настя». Украинским артистом себя позиционирует и Николай Трубач, который проживает в Лондоне. Громких имен на фестивале нет.

«Ну кто такая Лайма Вайкуле? Кто к ней поедет? Это певица, которая в советское время появилась, когда композитор Раймонд Паулс поссорился с Пугачевой и вытащил артистку Лайму из варьете. В 1990-е она пыталась сделать карьеру на Западе. Но там она оказалась никому не нужна и опять вернулась в Россию. У нас к ней относились как к зарубежной эстраде в какой-то степени. А в Европе кто ее знает?», — напомнил Дзюник.

Продюсер добавил, что крупным западным звездам необходимо платить гонорары, денег на которые у фестиваля нет. Музыкальный продюсер Сергей Лавров также заявил, что проблема в деньгах Лавров также заявил, что проблема в деньгах — например, там не будет Земфиры* (признана Минюстом РФ иностранным агентом) именно по этой причине.

«Чтобы Земфира* поехала бесплатно куда-то работать — это из мира фантастики. А у Лаймы на фестивале гонорары или мизерные, или их вообще нет», — пояснил Лавров.

Выступит ли Пугачева?

Схожая ситуация и с Аллой Пугачевой. В прошлые годы она посещала фестиваль как гостья, однако это был пиар-ход. В этом году Вайкуле на вопрос об участии Пугачевой ответила уклончиво: «Будут все!».

Дзюник считает, что Пугачева может появиться на фестивале, но не ради поддержки коллеги, а по настроению. Продюсер отметил, что артистка потребовала от подруги гонорар в 200 тысяч долларов, однако таких денег у Вайкуле нет.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.