Актёр Владимир Селиванов заступился за Григория Лепса после скандала с плевком на сцене

Актёр и певец Владимир Селиванов, известный под псевдонимом VAVAN, прокомментировал скандал вокруг Григория Лепса. Артист на концерте в Витебске публично плюнул на сцену. Поступок вызвал неоднозначную реакцию зрителей и местных жителей.

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Селиванов не увидел в поведении коллеги ничего предосудительного. По его словам, главное — не поскользнуться на оставленном на сцене следе.

«Я думаю, что это нормально. Главное — не поскользнуться на том, что выплюнул. <…> Ничего в этом преступного нет. Прикольно, и все обсуждают», — заявил он «Пятому каналу».

При этом артист признал, что у поведения на сцене должны быть определённые границы. Однако, по его мнению, иногда нарушение привычных норм может становиться частью художественного образа.

«Наверное, мой педагог сказал бы, что это сценическая грязь, которую не нужно выносить на сцену. Но вспомним Мейерхольда, который однажды выступал обнаженным. То, что считалось грязью, стало приемом», — отметил Селиванов.

Ранее Владимир Селиванов поддержал Катю Лель, которая просила поклонников удалять неудачные фото с ней.