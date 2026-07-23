Ирина Пегова снялась на курорте в ядовито-зелёном купальнике с рукавами

Народная артистка Ирина Пегова вышла на связь с поклонниками в личном блоге. Артистка снялась на курорте в ядовито‑зелёном купальнике с рукавами. Знаменитость потянулась, продемонстрировав фигуру и свой купальный костюм на пляже из гальки.

Ранее бойфренд Ирины Пеговой показал редкие кадры с актрисой. О романе Ирины Пеговой и Сергея Марина стало известно после их совместных выходов в свет — вместе актёры начали появляться с прошлого лета. Сергей младше возлюбленной на десять лет, однако разница в возрасте, судя по всему, не мешает их отношениям.

Также Сергей опубликовал кадры из Вологды, куда они отправились вместе. Поездка была приурочена к 48‑летию народной артистки России.

Первый брак Пеговой был с актёром и режиссёром Дмитрием Орловым. Они поженились в 2005 году, в 2006 году у пары родилась дочь Татьяна. Брак закончился разводом в 2011 году.

С 2023 года Ирина Пегова состоит в отношениях с актёром Сергеем Мариным. Их роман начался на съёмках сериала «Царская прививка», где Пегова играла Екатерину II, а Марин — её фаворита Григория Орлова.

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