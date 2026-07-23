Айза-Лилуна Ай раскрыла неожиданный факт о себе: «25% африканской крови»

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками телеграм-канала неожиданным фактом о своём происхождении. Блогер рассказала, что однажды решила сделать генетический тест, его обычно называют ДНК-тест на этническое происхождение или тест на происхождение по регионам. С помощью него Айза и узнала интересную особенность своей родословной.

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«Рандомный факт обо мне: я делала генетический тест, и у меня 25% африканской крови», — написала Айза в личном блоге.

Недавно блогер рассказала о пережитом насилии.

По словам Айзы, однажды ее избил близкий человек, однако раскрывать его имя она не стала. После произошедшего блогер полностью прекратила общение с мужчиной и заявила, что больше не считает его частью своей жизни.

Айза подчеркнула, что инцидент произошел лишь однажды, но даже этого случая оказалось достаточно, чтобы навсегда изменить ее отношение к человеку.