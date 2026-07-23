Скандал с наркотиками, развод и карьера: как живет Евгений Ткачук

Актер Евгений Ткачук прошел путь от провинциального театра до съемок в рейтинговом кино, однако едва не загубил репутацию на пике, попавшись с запрещенными веществами в аэропорту. Starhit вспомнил биографию звезды «Тихого Дона» в день его 42-летия.

Карьера

Евгений Ткачук родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде, а в 10 перебрался с семьей в Сызрань Самарской области, где его отец Валерий стал режиссером местного драмтеатра. Мальчику было суждено стать артистом: его родители познакомились в народном театре, хотя его мама позднее стала медиком. Евгений рос за кулисами и уже в шесть лет вышел на сцену, а в Сызрани получал полноценные роли.

Кроме того, юноша создал драмкружок при школе, а благодаря любви к танцам сумел поступить в ГИТИС. Вышло так, что танец Ткачука под звуки собственного дыхания не впечатлил Олега Кудряшова, однако Евгений спас ситуацию, когда присоединился к танго будущих сокурсников, изображая третью сторону любовного треугольника.

Артист сотрудничал с МТЮЗом, театрами «Практика» и «Шалом», но в основном играл на сцене Государственного театра наций. Амбиции привели его к созданию собственного учреждения — в 2016 году Ткачук открыл Конно-драматический театр «ВелесО» в Ленинградской области.

Организация была бы невозможна без успеха в кинокарьере. Ткачук дебютировал на экране в «Московской саге», сыграл младшего сержанта в «Заградотряде», ну а благодаря гонорару за главную роль в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» купил трех коней.

«Один из них, Гротеск, позже снимался в "Тихом Доне" наряду с жеребцом по кличке Робсон, который без преувеличения стал моим полноправным партнером, помогал в работе над ролью Григория», — делился актер.

Другую ключевую роль артист получил в картине «Зимний путь», а в комедии «Курьер из "Рая"» снимался вместе с Дмитрием Дюжевым и Елизаветой Боярской. Позднее были «Бесы», «Стартап», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Француз», «Обитель», «Казнь», «Король и Шут». Еще больше его позиции укрепились благодаря проектам «Лихие» и «Волчок».

Отдельно выделяется мастерство перевоплощения артиста: за кадром в нем редко узнают ярких персонажей. Однажды даже Валентин Гафт, увидевший коллегу в спектакле «Калигула», не понял, что перед ним Евгений.

Развод и серьезная любовь

Первый брак актера был студенческим — на премьеру фильма «Александра» с его участием Ткачук пришел уже с беременной женой Леной. Однако вскоре после рождения Кати союз распался.

«Дочка наша живет с бабушкой и дедушкой в Тарусе. Едва Кате исполнилось два месяца, Лена отвезла ее к своим родителям. Они тогда жили в Новокузнецке. Думали, отправляем Катю на лето, но обратно она не вернулась. Что греха таить, я не стал бороться. Нам обоим так было удобно: Лена училась в ГИТИСе, я был весь погружен в творчество. И когда скрепляющее семью звено оказалось далеко, выяснилось, что нас с женой по большому счету ничего не связывает», — делился Евгений.

Иначе сложился второй брак. Старшекурсница журфака Марта Сорокина написала актеру из профессионального интереса, чтобы взять интервью у его партнерши по сериалу «Жизнь и приключения Мишки Япончика» Елены Шамовой, однако та не планировала ехать в Петербург. С Евгением Марта решила встретиться во время его гастролей в Северной столице — этому предшествовали полгода общения на отвлеченные темы в соцсетях.

«Мы никогда не виделись, но я попросил Марту: "Купи мне зубную щетку и пасту". И она купила мою любимую, зеленую. Утро, кафе, попугаи-неразлучники, гостиница "Русь", где я тогда остановился, — все это символы нашей совместной истории. А мне ведь казалось, что вот попьем кофе, посидим и разбежимся», — говорил он.

Сперва партнеры друг друга не зацепили, однако во время второй встречи все изменилось. В 2015 году они расписались и стали родителями дочери Евы, в 2019 году обвенчались, а в 2024 году у супругов появилась дочь Аглая.

В жизни семьи бывали и трудности. Супруги не скрывали, что порой ругаются и заявляют о желании развестись, однако злость быстро уходит, поскольку актер и его жена являются родными душами.

Уголовное дело

В сентябре 2024 года Евгения задержали в Пулково с курительной трубкой и свертком с веществом, чье происхождение актер не смог объяснить на месте. Это привело к уголовным делам о хранении наркотиков без цели сбыта и контрабанде запрещенных средств. Артисту грозил тюремный срок, однако совокупность факторов, а именно отсутствие судимости, наличие троих детей и работа адвокатов, помогли добиться 5,5 лет лишения свободы условно и штрафа в 100 тысяч рублей.

До скандала Евгений был на пике, и поклонники переживали, что теперь он лишится работы. На помощь актеру пришел Андрей Кончаловский, утвердивший Ткачука на роль Ленина в «Хрониках русской революции» Уже после режиссер позвал артиста в Театр Моссовета, после чего получил приглашения в ряд кинопроектов.