«Как я задолбалась!»: Лера Кудрявцева переутомилась на отдыхе

Ведущая пожаловалась на невыносимую жару в Сен-Тропе. Кудрявцева рассказала, как справляется с этим испытанием.

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Лера Кудрявцева уже несколько недель пребывает в Сен-Тропе вместе с дочкой и друзьями. Первые дни отпуск безумно радовал телезвезду: она наслаждалась местными красотами и достопримечательностями, прогуливалась по городу, загорала и веселилась. Однако со временем кое-что начало изрядно портить настроение Кудрявцевой.

Вчера Лера пожаловалась на жару, из-за которой ее мозг начал плавиться.

«Как я задолбалась от жары! Я просто какую неделю уже хожу с мокрой тряпкой на голове и ношу с собой бутылку воды. Просто невозможно! Потому что мы же хотим все посмотреть, везде походить, музеи какие-то, городки маленькие... Все это дико интересно. Но жара такая... Я просто измоталась, просто вымоталась именно вот от этой жары. Уже хочется прохлады... Хотя я холод тоже не особо», — пожаловалась подписчикам Кудрявцева.

В Сен-Тропе Лера отдыхает без супруга Игоря Макарова. Хоккеист снова остался дома, пока его жена познает этот мир и приобщается к другим культурам. По словам Кудрявцевой, муж занимается хозяйством.

Однако фолловеры заподозрили

что в паре дела идут не так гладко, как показывает Лера. В прошлом году супруги были на грани развода из-за того, что ведущая «прополоскала» мужа у себя в ТГ. Она рассказала о его беспробудном пьянстве. Потом пара помирилась, но фанаты все равно не верят, что в семье царят мир и гармония.