Звезда «Реальных пацанов» высказалась о людях в шоу-бизнесе

Актриса Валентина Мазунина на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» отметила, что не делит коллег на «хороших» и «плохих». Ее слова приводит «Пятый канал».

По ее мнению, у каждого есть одновременно как светлые, так и темные стороны, и это относится и к людям из шоу-бизнеса.

«Люди вообще все и добрые, и злые. Я уверена, в каждом из нас намешано и хорошего, и плохого», — пояснила Мазунина.

По словам актрисы, она не может сказать, что «в шоу-бизнесе какие-то определенно злые люди».

Ранее Валентина Мазунина, прославившаяся после роли Вали в сериале «Реальные пацаны», призналась, что выбирала между актерской профессией и работой повара.