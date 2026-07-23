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Скрыла возраст и «покинула чат»: Клаве Коке — 31

Газета.Ru
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Клава Кока во время выступления на фестивале VK Fest в парке 300-летия Санкт-Петербурга, 2022 год
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Клава Кока во время выступления на фестивале VK Fest в парке 300-летия Санкт-Петербурга, 2022 год 
© Петр Ковалев/ТАСС
Клава Кока перед премьерой фильма Disney «Король Лев» в кинотеатре КАРО 11 Октябрь, 2019 год
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Клава Кока перед премьерой фильма Disney «Король Лев» в кинотеатре КАРО 11 Октябрь, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Клава Кока на музыкальной премии «Жара Music Awards 2024» в «ЦСКА Арена»
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Клава Кока на музыкальной премии «Жара Music Awards 2024» в «ЦСКА Арена» 
© Артем Геодакян/ТАСС
Клава Кока выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ, 2019 год
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Клава Кока выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ, 2019 год 
© Евгений Биятов/РИА Новости

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Клава Кока и Филипп Киркоров, 2021 год
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Клава Кока и Филипп Киркоров, 2021 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Клава Кока на препати музыкальной премии «Жара» в Крокус Сити Холл в Москве, 2020 год
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Клава Кока на препати музыкальной премии «Жара» в Крокус Сити Холл в Москве, 2020 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Клава Кока на премьере мультфильма «100% волк» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2021 год
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Клава Кока на премьере мультфильма «100% волк» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2021 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Клава Кока на премьере фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало» в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2021 год
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Клава Кока на премьере фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало» в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2021 год 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Клава Кока выступает на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2025
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Клава Кока выступает на церемонии вручения ХХ национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2025 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

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Клава Кока и Ольга Бузова, 2021 год
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Клава Кока и Ольга Бузова, 2021 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Клава Кока с фанатами, 2021 год
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Клава Кока с фанатами, 2021 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля «Жара» в Crocus City Hall в Москве, 2021 год
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Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля «Жара» в Crocus City Hall в Москве, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Клава Кока на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2021» в Сочи
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Клава Кока на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2021» в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Клава Кока на съемках шоу «Маска. Танцы» в Москве, 2022 год
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Клава Кока на съемках шоу «Маска. Танцы» в Москве, 2022 год 
© Светлана Шевченко/РИА Новости

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Клава Кока, получившая награду в номинации «Лучшая коллаборация», на ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21.»
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Клава Кока, получившая награду в номинации «Лучшая коллаборация», на ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21.» 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Клава Кока на концерте «Песня года 2022» во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, 2022 год
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Клава Кока на концерте «Песня года 2022» во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, 2022 год 
© Виталий Белоусов/РИА Новости
Клава Кока и ведущий Александр Ревва на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве
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Клава Кока и ведущий Александр Ревва на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Клава Кока на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория - 2022» в концертном зале «Live Арена», 2023 год
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Клава Кока на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория - 2022» в концертном зале «Live Арена», 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Клава Кока во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Москве, 2025
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Клава Кока во время фотосессии на XXX церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Москве, 2025 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Клава Кока на новогоднем концерте «Жара» в концертном зале «Live Арена», 2024 год
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Клава Кока на новогоднем концерте «Жара» в концертном зале «Live Арена», 2024 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Клава Кока на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве, 2025 год
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Клава Кока на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве, 2025 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Клава Кока во время съемок музыкального клипа в школе «Свиблово», 2026 год
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Клава Кока во время съемок музыкального клипа в школе «Свиблово», 2026 год 
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) родилась 23 июля в многодетной семье в Екатеринбурге. Она долгое время скрывала свой настоящий год рождения — в открытых источниках указывался 1996 год, но позже певица призналась, что на самом деле родилась в 1995-м.

«Нереализованные амбиции, отчаяние и безнадежность заполнили мою тогда еще не окрепшую душу. Год неудач не получился настолько, что я придумала его просто вычеркнуть», — объяснила девушка и сообщила, что поменяла возраст на всех страницах.

По словам самой певицы, музыкой она начала заниматься еще в четыре года, а первую песню сочинила в восемь.

«Певицей я хотела стать с самого детства – в четыре года подошла к маме и заявила: «Хочу петь!» Она отдала меня в хор. <...> Cамое первое выступление помню как сейчас — выступала с детским хором в государственной филармонии. Тогда мне было лет пять или шесть, меня нарядили в ярко-красное платье, собственно, как и всех остальных в хоре. Так и начался мой путь», — рассказывала она в интервью.

Когда девочке было 13 лет, ее семья переехала в Москву. В столице Клава начала играть в разных коллективах. Так, она была барабанщицей в треш-метал-группе и бас-гитаристкой в панк-рок-группе. В это же время она также начала активно выступать и как вокалистка.

Свой первый альбом певица выпустила в 19 лет. В том же году она стала победительнице конкурса «Молодая кровь» от СТС и Black Star, после чего заключила с лейблом контракт. Параллельно с музыкальной карьерой Кока начала развивать свой блог на YouTube.

Сегодня на счету артистки четыре пластинки и около ста треков, среди которых фиты с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, группой «Руки Вверх» и другими музыкантами.

В 2026-м Кока объявила об отношениях с блогером Димой Масленниковым. Пара помолвлена и в скором времени собирается пожениться.