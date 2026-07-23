Вайкуле заработает миллионы рублей за организацию фестиваля с артистами-иноагентами

Певица Лайма Вайкуле заработает более 20 млн рублей за организацию фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2026 с артистами-иноагентами в Юрмале. Как сообщает Telegram-канал Shot, гонорары оплатят из госбюджета Латвии.

По информации канала, певица получила грант в 3 млн рублей от Юрмалы на проведение фестиваля. При этом концертный зал «Дзинтари» предоставят бесплатно, а на его содержание и художественные расходы город потратил около 780 тысяч евро. По правилам грант покрывает лишь 10% затрат — остальное уйдет на гонорары российских иноагентов и украинских артистов.

Среди гостей фестиваля также ожидают близкую подругу Вайкуле певицу Аллу Пугачеву и ее супруга, комика Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Артистку уже заметили на прогулке по Юрмале: поклонники обратили внимание, что она передвигалась без трости и заметно похудела. Галкин* же посетил могилу Задорнова в день его рождения.

Доходы от фестиваля составят около 1,3 млн евро, из которых 855 тыс. — прибыль от билетов. Расходы организации — примерно 1 млн евро. А чистая прибыль Вайкуле превысит 20 млн рублей.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.