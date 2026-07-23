«У них случилась любовь, как и у нас»: Гагарина и Лазарев о своих детях

Артисты Полина Гагарина и Сергей Лазарев рассказали, как познакомили своих детей. Детали они раскрыли в интервью «Радио Дача».

Певцы знакомы уже более 15 лет. Недавно они выпустили долгожданную совместную композицию, а сейчас активно появляются на публике вместе и заявляют, что их отношения вышли за рамки обычной дружбы.

В новом интервью звезды снова дали поклонникам повод порассуждать об их «романе». Полина заявила, что они якобы давно живут вместе, а Сергей поддержал шутку.

«Я прочитала в нумерологии, что мы идеальная пара. Мы и живем вместе, давно объединились. Отсюда и синхронность на сцене», — заявила Гагарина.

Впрочем, есть у артистов и более интересная тема для обсуждения — Гагарина и Лазарев уже познакомили наследников, причем крайне удачно.

«Мы познакомили наших детей, у них случилась любовь, как и у нас, внезапно, с первого взгляда», — пошутил Лазарев.

Дети быстро нашли общий язык и пропали из поля зрения взрослых. При этом, по словам Гагариной, ее коллега оказался не готов пускать ситуацию на самотек и отпускать их одних.

Сейчас 18-летнимй сын Гагариной Андрей живет самостоятельно, обеспечивает себя и свою девушку. Сергей же пока не представляет, каково выпустить любимого ребенка из-под родительского крыла и с ужасом ожидает тот момент, когда Никита и Аня покинут отцовский дом.