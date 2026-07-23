Певица Розалия в слезах извинилась перед Аргентиной

Испанская певица Розалия оказалась в центре скандала в Аргентине из-за публикации в TikTok. Об этом сообщает El Desmarque.

Артистка поделилась видео с Мией Халифой, в котором блогерша иронизировала над поражением сборной Аргентины в финале чемпионата мира от Испании. Розалия репостнула это видео с подписью на испанском: «Как теперь звучит жизнь, когда эти «жемчужины» проиграли», используя песню «La Perla».

В испаноязычных странах слово «la perla» часто используют для обозначения людей с сомнительной репутацией: негодяев, обманщиков и аферистов.

Публикация вызвала волну недовольства в соцсетях: многие аргентинские фанаты сочли поступок певицы оскорбительным, а некоторые даже заявили о намерении вернуть или продать билеты на предстоящие концерты.

Конфликт обострился за несколько дней до четырех выступлений Розалии в «Мовистар Арене» в Буэнос-Айресе — они запланированы на 1, 2, 4 и 6 августа.

Под давлением критики Розалия удалила видео и извинилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала сторис со слезами и флагом Аргентины.