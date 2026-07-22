Полина Диброва намерена наказать бывшую жену миллионера

Терпению Полины Дибровой пришел конец. Год публичных обвинений, язвительных постов и семейных тайн, вынесенных на всеобщее обозрение, — теперь все это станет предметом судебного разбирательства. Бывшая подруга и крестная мать, ставшая соперницей, ответит за слова, которые модель сочла клеветой. И поводом стало отнюдь не рядовое бытовое выяснение отношений.

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Полина Диброва, модель и супруга миллионера Романа Товстика, готовится подать иск о защите чести и достоинства против его бывшей жены Елены Товстик. Об этом эксклюзивно сообщила адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы Дибровой.

По словам защитницы, решение о судебном иске созревало почти год — именно столько длится систематическая травля со стороны Елены в социальных сетях. Однако последней каплей стал откровенный пост, приуроченный ко дню рождения Полины.

«Триггером послужили последние высказывания, — пояснила Дубровская. — Но, если вы наблюдали за ситуацией, она не успокаивается примерно год. Поэтому мы все-таки приняли решение подавать иск».

В своем резонансном посте Елена Товстик не оставила от Дибровой камня на камне. Она публично назвала модель «поцелуем Иуды» и обвинила в том, что та, будучи ее близкой подругой и крестной матерью ребенка, закрутила роман с ее мужем. Но на этом обвинения не закончились.

Бывшая жена миллионера заявила, что пара якобы разлучает общих детей, катает их без жилетов в открытом море, приучает к алкоголю, селит в отелях с маркировкой «18+».

Эти обвинения, по словам адвокатов, не имеют под собой доказательств и порочат репутацию Дибровой. В ближайшее время юристы подадут иск с требованием опровергнуть порочащие сведения в судебном порядке.

Напомним, скандал разгорелся на почве личных отношений: Полина ушла от известного телеведущего Дмитрия Диброва к бизнесмену Роману Товстику. При этом до разрыва с Еленой Полина находилась с ней в теплых дружеских отношениях и даже была крестной матерью в ее семье. Этот факт делает конфликт особенно острым — и, судя по всему, примирения уже не будет.

Теперь слово за судом. И если Елена не сможет доказать свои обвинения, ей, вероятно, придётся публично опровергать каждое из них.