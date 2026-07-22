Кумир итальянской эстрады Pupo даст два концерта в России

Его звонкие и танцевальные песни Gelato al Cioccolato, Ciao, Su Di Noi и Cosa Faral были одними из главных хитов романтически-дискотечных хитов 80-х. А сам Pupo - невысокий, пылкий, поющий мягко, но азартно и нежно - был тем артистом, под песни которого объяснялись в любви, подпитывались энергией, позитивом и надеждами. Он шесть раз участвовал в фестивале Сан-Ремо, не раз становясь его призером; ведет несколько программ на итальянском телевидении, открыл свое кафе-мороженое, которое назвал, как и свой хит - "Шоколадное мороженое". Выпустил 19 альбомов, последний, Insieme, вышел в 2025 году.

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А теперь Pupo возвращается в Россию. Даст два концерта: 28 июля в Нижнем Новгороде, а 30 июля - в Москве. О том, как это будет, он рассказал музыкальному обозревателю "РГ".

Итальянское диско - стиль, в котором вы выступаете - очень позитивная музыка. Она солнечная, оптимистичная, и даже грустные песни в ней лишены трагизма и уныния. Это от того, что вы умеете радоваться жизни, несмотря ни на что? Или итальянская эстрада всегда отличалась чем-то важным от всех европейских, в том числе и российской?

Pupo: Если судить исключительно по музыке, наверное, так и есть. Хотя тексты песен могут быть и не веселыми - как, например, в моей Burratino Telecomandato. Но большинство людей не слушает и не переводит тексты. А если говорить об итальянской эстраде 1970-х и 1980-х, то ее успех был связан с ее искренностью, запоминающимися мелодиями. Я и сегодня стараюсь следовать тем же традициям.

В этот раз вы споете в Нижнем Новгороде, а потом в Москве. Думали ли заранее, что споете и о чем захотите сказать со сцены?

Pupo: Я спою свои самые известные песни за карьеру, еще с 70-х: Su Di Noi, Gelato al Cioccolato, Un Amore Grande и другие. А еще буду стараться больше общаться со зрителями - хочется, чтобы концерт походил на встречу с человеком, который уже очень давно присутствует в их жизнях. Ведь я очень рад к вам вернуться.

Ваши песни очень любят дети. Танцуют под них, улыбаются. Например, под песню Burattino Telecomandato. Хотя и не знают, о чем она?

Pupo: Да, эта песня кажется жизнерадостной, но только на первый взгляд. Но если вчитаться в текст, то она покажется мрачной. Ведь она рассказывает о славе и одиночестве гастрольной жизни.

Ты объездил весь мир, но видишь, что у тебя нет настоящих друзей. Ты счастлив, когда выходишь на сцену и поешь, но понимаешь, что это лишь иллюзия. Burattino Telecomandato - это радиоуправляемая кукла, такой безжалостный образ, который я, как артист, на себя примерил.

Ты счастлив, когда выходишь на сцену и поешь, но понимаешь, что это лишь иллюзия

То есть эта песня и немного автобиографическая? Знаю, у вас большая семья. Вы же и выросли, научились играть на многих инструментах, стали звездой во многом благодаря своей семье, даже не имея музыкального образования. Расскажите, как такое бывает?

Pupo: Да, родился в музыкальной семье - один дядя играл на саксофоне, другой на гармонике. Я сам никогда не учился музыке, просто брал инструмент и начинал на нем играть. Свою первую песню Primavera (в переводе с итальянского "Весна". - Прим. ред.) я посвятил тете, которую очень любил. К сожалению, она умерла совсем молодой, ей было 24.

Родители мечтали, чтобы я стал адвокатом, но я понимал, что это не мое. Ведь в детстве мне нравилось веселить людей, пародировать учителей, устраивать шоу. В пять лет отец заставил меня выступить буквально в поле - во время молотьбы пшеницы. Я помню, что чувствовал себя совершенно спокойно, совсем не стеснялся, как будто был на своем месте... Так что сцена - это мое призвание, как бы пафосно это ни звучало.

Примите наши соболезнования в связи с недавним уходом вашей мамы. Ей было 94. Что вы будете в первую очередь вспоминать о ней, чему она вас научила и может, чему могли бы научиться у нее все ваши поклонники, друзья, а может быть, и ваши дети?

Pupo: Я точно буду вспоминать последние годы, когда мы общались посредством музыки, пели вместе, когда я возвращался с гастролей. У мамы была непростая жизнь: мой отец был простым почтальоном, играл в азартные игры, часто оставлял семью без денег. В общем, маме порой было очень не просто. Но она прожила ее с достоинством и невероятным жизнелюбием.

Рады вашему возвращению. Тем более что в России знают вас не только как певца, но и как артиста, работавшего в жюри музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту". Что для вас было в этом самым важным?

Pupo: Мне кажется, сама идея фестиваля, - преподносить историю через музыку, песни военных лет, - особенная. Мне очень нравятся эти песни: сначала кажется, что у них схожие темы, они рассказывают об одних переживаниях - тоске по дому и родным, например. Но вместе с этим за ними стоят очень личные истории. Они невероятно сильные и эмоциональные...