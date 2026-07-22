Дочь Чарли Шина рассказала, почему ушла на OnlyFans

Быть дочерью голливудской легенды, зарабатывающей миллионы, — не всегда синоним беззаботной жизни. 22-летняя Сами Шин, наследница Чарли Шина и Дениз Ричардс, разрушила стереотип о богатеньких детях звезд.

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Сами Шин, старшая дочь звезды «Двух с половиной человек» и «Взвода», давно привыкла к тому, что публика считает ее избалованной наследницей, живущей на широкую ногу за счет папы. Однако в недавнем откровенном интервью девушка расставила все точки над i: с 18 лет она полностью содержит себя сама, а Чарли Шин не переводил ей ни цента последние четыре года, пишет Shot.

Основным источником дохода для Сами стала скандально известная платформа OnlyFans, куда она ушла несколько лет назад. Тогда это чуть не разрушило их отношения с отцом — актер был категорически против такого выбора. Позже он смягчил позицию и публично заявил, что принимает дочь любой и поддержит ее. Но финансовой поддержки, судя по всему, это не подразумевало.

Сами также опровергла слухи о том, что Чарли Шин купил ей роскошный дом у океана. По ее словам, недвижимость она приобрела самостоятельно — и это был не подарок знаменитого родителя, а результат ее собственного труда.

«С 18 лет я сама плачу по всем счетам. Отец не дает мне денег уже четыре года», — заявила девушка, развеяв мифы о «золотом детстве» в тени голливудского миллионера.

При этом Сами признается, что не держит обиды на отца, но иногда ее все же задевает его избирательная щедрость. Недавно она узнала, что Чарли подарил ее младшей сестре Лоле автомобиль. Девушка отреагировала с юмором: попросила у отца лошадь такой же стоимости. В шутку, но с долей истины.

Напомним, Сами — старшая дочь Чарли Шина и актрисы Дениз Ричардс, брак которых продлился с 2002 по 2006 год. Долгое время девушка держалась в тени знаменитых родителей, но решение завести аккаунт на OnlyFans сделало ее такой же медийной персоной, как и они. Сейчас она не скрывает, что эта работа — не прихоть, а необходимость, и продолжает строить свою жизнь без оглядки на папин кошелёк.