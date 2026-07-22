Певица Алла Пугачева — часть российской ментальности, великая женщина и артистка, заявил в беседе с журналистами News.ru музыкальный продюсер, создатель и художественный руководитель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев.

По его словам, поведение супруга исполнительницы Максима Галкина* (иноагент в РФ) «необсуждаемо». Вместе с тем, добавил он, Пугачева — мать несовершеннолетних детей, она была вынуждена уехать за границу вслед за семьей.

«Что она такого сделала? Я понимаю, что вызову на себя порцию хейта, но Алла Борисовна Пугачева — часть нашей ментальности. Певица. Гражданка. Люди, которые ассоциируются с русской нацией, останутся на века», — подчеркнул Киселев.

Продюсер отметил, что если певица примет решение вернуться в страну, то поезд с ней будет встречать на вокзале большое количество россиян.

Ранее сообщалось, что в российском шоу-бизнесе нет единого мнения по поводу возможного возвращения Аллы Пугачевой: одни звезды поддерживают певицу и ждут ее, другие категорически против, а третьи высказываются сдержанно или уклончиво.

Так, балерина Анастасия Волочкова считает, что певица любит Россию, и ждет ее с концертами.

«Поверьте, на первом же ее концерте будет переаншлаг, люди будут рукоплескать ей стоя и носить на руках», — предположила артистка.

Кинорежиссер Никита Михалков полагает, что репутация Пугачевой запятнана и она уже никогда не вернется на трон Примадонны: «То же место, которое она занимала, она не займет никогда».

Певец Стас Михайлов предположил, что «уехавшие артисты еще приползут на коленях и будут целовать ноги России».

Актер и шоумен Никита Джигурда заметил, что следует «простить бабушку». Он уточнил, что она «уже не станет той Пугачёвой, которой была».

Также среди тех, кто выступает за возвращение артистки, СМИ называли Максима Виторгана, Кирилла Сафонова, Катю Лель, Катю IOWA и Анну Плетнёву.

*Внесен в список иноагентов в России.