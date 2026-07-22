Налоговая заблокировала счета новой владелицы скандальной квартиры Долиной

Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, которая приобрела московскую квартиру певицы Ларисы Долиной — именно вокруг этого жилья разгорелся громкий скандал. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации издания, решение приняли из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока. Другие подробности ситуации пока не приводятся. Сама Лурье пока никак не прокомментировала блокировку.

Адвокат Лурье ответила на слухи о продаже скандальной квартиры

Напомним, что вокруг московской квартиры Долиной разгорелся крупный скандал. Все началось с того, что певица выставила жилье на продажу. На предложение откликнулась Лурье, но после подписания сделки певица обратилась в суд — она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать. Изначально суд встал на ее сторону и вернул квартиру, но не обязал Долину вернуть деньги Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом, а Мосгорсуд постановил выселить исполнительницу из квартиры в пользу Лурье.