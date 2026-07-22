Вика Цыганова оценила желание Орнеллы Мути стать гражданкой РФ

Вика Цыганова прокомментировала желание Орнеллы Мути получить российское гражданство. Певица считает, что итальянская артистка сперва должна уточнить свою политическую позицию и доказать, что гражданство ей нужно не ради того, чтобы уйти от налогов на родине.

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«Может, она захочет преподавать в ГИТИСе или ВГИКе, воспитывать артистов. Мне кажется, человека с позицией вполне можно пригласить. А если это всё лицемерие и лукавство, то нам своих хватает таких», — отметила звезда шансона в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее дочь актрисы Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, рассказала, что они с матерью рассчитывают получить российское гражданство.

«Мы подаём заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по‑настоящему дома. <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», — приводит слова Найке РИА Новости.