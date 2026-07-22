Инстасамка показала фото с мужем с отдыха в Дубае

«Это я в Дубае, я щас отдыхаю», — поёт Инстасамка в своём хите, но и в жизни успевает отдыхать в ОАЭ. Артистка поделилась снимками с мужем с водной прогулки. На кадрах пара в пляжных образах. Певица — в латексном розовом мини‑платье поверх красного купальника, а её избранник — топлес, в красных плавках и голубой бейсболке.

Подписчики оценили образы и позавидовали, что партнёр смотрит на певицу влюблённым взглядом.

Тем временем, скандально известный блогер Сергей Косенко публично ответил Инстасамке на обвинения в незаконном использовании её голоса. В своём видео он заявил, что не понимает причин конфликта, и предложил артистке обсудить ситуацию лично, если у неё есть конкретные претензии.

Конфликт разгорелся после того, как Инстасамка рассказала подписчикам, что увидела ролики Косенко с треком, где, по её мнению, с помощью нейросети был использован её голос. Певица утверждает, что поначалу не хотела выносить проблему в публичное поле и надеялась, что блогер или его команда сами выйдут с ней на связь.

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