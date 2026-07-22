Юрий Лоза отреагировал на планы Орнеллы Мути получить российское гражданство

Музыкант Юрий Лоза в беседе с «Рамблером» оценил намерение знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути и её дочери, певицы Найке Ривелли, получить российское гражданство. По мнению артиста, это решение создаст мощный позитивный резонанс вокруг страны и станет отличным информационным поводом.

Ранее Найке Ривелли сообщила, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства, ссылаясь на свои русские корни, любовь к местной культуре и желание чувствовать себя «по-настоящему дома». Дочь артистки также добавила, что в Италии с большим уважением относятся к России, а их семья уже рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Санкт-Петербурге.

Лоза подчеркнул, что переезд мировой звезды в Россию привлечёт внимание международной общественности и принесёт исключительно пользу.

«Это замечательная новость. Орнелла Мути — человек известнейший, и если она переедет в Россию, купит здесь дом и будет жить, она потянет за собой целый шлейф внимания журналистов, коллег и других людей. Какое отношение к нам формируется, когда фигуры такого масштаба выбирают нашу страну? Только позитивное. Да и чисто с точки зрения демографии мы рады людям, которые хотят жить в России и связывают с ней своё будущее». Юрий Лоза Советский и российский автор-исполнитель, бард, поэт-песенник

Музыкант убеждён, что молодым россиянам стоит почаще демонстрировать картины с участием Орнеллы Мути. Это не только познакомит их со звездами мировой величины, но и поможет лучше понимать качественное кинематографическое искусство.

«Молодёжи надо периодически показывать её работы. Покажите им один раз "Укрощение строптивого" — и они сразу будут всё о ней знать. Молодым людям нужно прививать вкус: если крутить хорошую музыку и показывать хорошее кино, они поймут, что такое настоящее искусство, и осознают, что жизнь началась не с них и до них тоже были прекрасные актёры и красивейшие женщины. Что касается её дочери Найке, то у нас при должной раскрутке звездой или участником серьёзных проектов в России может стать кто угодно — сейчас мир перевернулся, и сначала люди становятся популярными, а уже потом выходят на сцену».

Говоря о перспективах культурного диалога между странами, музыкант выразил уверенность в том, что между Россией и Италией сохраняется особый ментальный и исторический мост, который помогает легко находить общий язык, несмотря на любые внешнеполитические условия.

«Культурный обмен с Италией работать будет однозначно. Итальянцы во многом похожи на нас: они такие же экспрессивные, так же жестикулируют, у них такой же эмоциональный подход к жизни. У нас много общего в архитектуре. Или вспомните, например, совместные кинопроекты и то, как в России любили актёра Марчелло Мастроянни. Итальянцы очень легко адаптируются у нас, а наши прекрасно чувствуют себя в Италии. Если мы отбросим всё негативное и будем культивировать только лучшее, то обязательно добьёмся того, что продолжим общаться на самом высоком уровне».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поприветствовал намерение Мути получить гражданство РФ.