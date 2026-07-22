«Это будет открытие»: Арифулина о роли Пелагеи в своем новом фильме

Певица Пелагея, сыгравшая в новой музыкальной комедии «Зубастая няня», станет настоящим открытием, так как очень органично смотрится в роли матери. Об этом заявила News.ru продюсер и режиссер Лина Арифулина.

По ее словам, это будет первая большая роль Пелагеи.

«[Если] приставить семеро детей — она хорошо смотрится. Согласитесь, не все актрисы, если поставить [рядом] сразу гору детей, смотрятся как мамочки (…) Это будет открытие, я горжусь, что она в нашем фильме», — подчеркнула Арифулина.

Она также заметила, что певица серьезно подошла к подготовке к съемкам и занималась дополнительно, чтобы работать в одном ритме с профессиональными актерами.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова сыграла в фильме «Равиоли Оли». Также она появилась на сцене театра «Русская песня» в спектакле «Покровские ворота».