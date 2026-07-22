Ида Галич сделала откровенное заявление

Блогер Ида Галич призналась, что смогла полюбить себя лишь тогда, когда заработала на косметолога. Об этом она сказала в интервью Ксении Собчак в шоу «Что о тебе думают?» на «VK Видео».

Галич рассказала, что раньше зарабатывала 25 тысяч рублей и у нее долгое время не было загранпаспорта, поскольку она думала, что никогда в жизни никуда не поедет. Однако последние 10 лет она живет в новой парадигме, а именно с появлением денег смогла почувствовать себя красивой.

«Классное отношение к себе у меня появилось вместе с деньгами — в мою жизни пришла косметология и ортодонтия. Я никогда не была кармической красоткой, мне непонятно, каково это быть просто красивой. Но я никогда ничего с собой не делала. Пока что», - сказала Галич.

Также Собчак завела разговор о зависти. Галич заявила, что считает слово «завидовать» дурацким – она может переживать, что у нее чего-то нет, лишь когда речь идет об уме и владении словом. Относительно последнего блогер отметила, что позавидовать может только журналистке, поскольку она «очень круто говорит».