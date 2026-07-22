«Тенденция все запрещать»: Алферова о воспитании детей

Актриса Ксения Алферова высказалась о воспитании детей. Как сообщает «КП», артистка посетила фестиваль семейного кино «В кругу семьи» в Ярославле.

Алферова отметила, что сама воспитывала дочь – ей сейчас 19 лет и у них хорошие отношения. Однако в таком возрасте молодые люди многое не рассказывают родителям, чтобы их «поберечь». Именно кино, по ее мнению, может помочь начать важный разговор. Также артистка считает, что если бы в ее детстве были социальные сети, то она выросла бы другим человеком и это «был бы кошмар».

«Да и на всех нас, у кого в руках есть смартфон, никто этого не избежал. Ты смотришь, у тебя как будто много информации, вроде как отдыхаешь. Но сразу после этого я беру в руки книгу и мне сложно сосредоточить внимание, на это уходит несколько страниц», - сказала она.

При этом Алферова уверена, что современные дети способны долго воспринимать серьезную информацию, хотя так считают далеко не все. Ее авторский проект «Литературные посиделки» слушают в том числе подростки, выдерживая двухчасовое мероприятие. Также актриса считает, что запрещать социальные сети нельзя.

«Сейчас какая-то тенденция все запрещать. Мы это запретим, то запретим, се запретим… Но все же знают, что запретный плод всегда слаще. Иногда кажется, что что-то запрещают специально, чтобы их куда-то затянуть. Вы лучше предложите альтернативу. Ведь можно зайти на их территорию, в те же короткие видео, ролики. Но главное, сделать это талантливо!», - заявила она.

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Говоря о кино Алферова также заметила, что показывала дочери серьезные фильмы вроде картин Андрей Тарковского и «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли. Часто в них нет ничего развлекательного, однако есть возможность о чем-то задуматься.