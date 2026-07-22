Анна Седокова заявила, что в отмене концерта в Москве виноваты организаторы

Российская певица Анна Седокова планировала в субботу, 25 июля, дать концерт в столичном клубе, однако шоу было отменено, по сообщениям СМИ, из-за «пустого зала».

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Артистка решила прокомментировать инцидент в личном блоге.

— Этим концертом занимался мой бывший директор, с которым мы так себе расстались — он меня подвел. В какой‑то момент я поняла, что ведется странная политика. Я всегда славилась тем, что на мои концерты приходит очень много людей, — пояснила она.

Исполнительница заявила, что решила больше не работать с этим организатором концертов.

— Мне нужно кормить детей. Я очень жду с вами новой встречи — скоро назначу новую дату и место. Руководителям этого клуба советую задуматься над тем, какие люди у них работают! — отметила знаменитость.

21 июля Shot писал, что концерт певицы, запланированный на 25 июля в клубе Magnus Locus в Москве, отменен по инициативе ее команды из-за низких продаж билетов. По их информации билеты стоили от пяти до 13 тысяч рублей, но из 110 доступных мест было продано лишь 38. В случае полного заполнения зала Седокова могла бы заработать около миллиона рублей.