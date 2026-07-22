Певица Mona купила квартиру в Москве

Певица Mona (Дарья Кустовская) похвасталась ключами от квартиры в Москве и призналась, что сбылась ее заветная мечта. Об это пишет Telegram-канал «Звездач».

Артистка отказалась говорить о том, сколько стоила квартира, а также, где именно она расположена.

«Однако Mona призналась, что приобрела жилье в ипотеку на 30 лет», - отмечает канал.

Певицы Mona рассказала, что Анна Asti предложила ей вместе воспитывать коня

Ранее певица Слава рассказала, что стала обладательницей квартиры в центре Москвы, окна которой выходят на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку. По данным СМИ, стоимость квартиры в элитном комплексе в Пресненском районе составляет около 119 миллионов рублей.