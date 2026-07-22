Ева Власова рассказала о своих «красных флагах» у мужчин

Певица Ева Власова рассказала изданию Super о своих «красных флагах» в отношениях с мужчинами. В частности, она выступила против попыток помешать женщине самореализоваться.

Власову попросили рассказать, что для нее «ок», а что «не ок» в мужчинах. Одним из «красных флагов» оказались мужчины, не отвечающие на сообщения в течение часа.

«Я тревожник, мне нужно отвечать на сообщения сиюсекундно, поэтому это не ок», - сказала певица.

Также «не ок» для Власовой мужчины, которые запрещают женщинам работать, и мужчины, играющие в компьютерные игры. А мужчины, поддерживающие дружеские отношения с женщинами, для нее вполне «ок».

«Все нормально. Я уверенная в себе женщина, так что если у моего мужа есть подруга, с которой он общается или по работе, или в жизни - пожалуйста», - подчеркнула певица.

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Власова - уроженка Ямало-Ненецкого автономного округа. Певица принимала участие в различных телевизионных музыкальных конкурсах, включая шоу «Один в один!» и «Маска».