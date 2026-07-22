Блогерша Галич отказалась записывать дисс за 18 миллионов рублей

Блогерша и телеведущая Ида Галич в шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео призналась, что отказалась записывать дисс за 18 миллионов рублей.

«Я телец, я обожаю деньги: четыре года назад мне предлагали 18 миллионов рублей за дисс — и до сих пор эти 18 несуществующих миллионов мне карман жгут. Я считаю каждый упущенный рубль», — заявила звезда.

Галич призналась, что пока отказывается рекламировать алкоголь, но начнет принимать предложения после того, как закончит кормить грудью.

«Алкоголь я рекламировать отказываюсь, но сейчас, в новых реалиях, когда я уже откормлю, я, может быть, снова возьму алкоголь. Я считаю, что все должно быть органично: если я кормящая мать, я не могу рекламировать алкоголь», — объяснила ведущая.

Блогерша стала матерью во второй раз 28 июля 2025 года. Она родила дочь Лию от своего возлюбленного Олега Ледвича. А через месяц звезда уже вышла на работу. Галич признавалась, что хотела к 20 сентября быть в хорошей форме для съемок в проекте. Ради этого она начала соблюдать строгую диету, отказавшись от сладкого, мучного и фастфуда.

У знаменитости также есть шестилетний сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.