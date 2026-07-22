Репер P.Diddy не может даже связаться с адвокатами из-за тюремных ограничений

Адвокаты Шона «Diddy» Комбса испытывают серьёзные трудности с подготовкой защиты по гражданскому иску продюсера Родни «Lil Rod» Джонса — причина в том, что рэпер находится в заключении и у юристов не получается своевременно с ним связаться. Об этом сообщает RadarOnline.

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Команда Комбса обратилась в суд с просьбой выделить дополнительное время на подачу обновлённого ответа и встречных требований. В ходатайстве адвокаты прямо указали: задержка вызвана тем, что условия содержания в исправительном учреждении не позволяют наладить оперативную связь с подзащитным.

Иск Lil Rod против Шона Комбса был подан в 2024 году. Продюсер обвиняет рэпера в ряде противоправных действий, имевших место во время совместной работы над альбомом The Love Album: Off the Grid. Сумма заявленных требований — 30 миллионов долларов. Суд уже частично сократил иск: часть претензий была отклонена, но ключевые обвинения — в том числе в сексуальном насилии — продолжают рассматриваться.

Сам Комбс и его представители все обвинения категорически отрицают и заявляют о готовности отстаивать свою позицию.

Сейчас главная задача защиты — успеть подготовить процессуальные документы. Адвокаты подчёркивают, что невозможность быстро согласовать позицию с клиентом напрямую связана с тюремными ограничениями, в которых находится артист.

История с иском Lil Rod — лишь один из эпизодов масштабной череды юридических проблем, обрушившихся на Шона «Diddy» Комбса в последние годы. Продюсер, сотрудничавший с рэпером, утверждает, что в период совместной работы столкнулся с нарушениями своих прав и противоправным поведением. Комбс все эти заявления отвергает.

Шон Комбс, известный под псевдонимами Puff Daddy, P. Diddy и Diddy, — одна из ключевых фигур американской хип‑хоп‑индустрии. Он основал лейбл Bad Boy Records и на протяжении десятилетий оставался влиятельным игроком в музыкальном бизнесе.