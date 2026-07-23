Соцсети ахнули от парижских кадров Гарифуллиной и Воробьева

Знаменитые супруги поделились милыми кадрами у себя в блогах. Видео не оставило фанатов равнодушными.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина в браке уже больше года. Но складывается впечатление, что у артистов до сих пор медовый месяц. Супруги продолжают делиться романтичным контентом, очаровывая все больше людей.

Накануне оперная дива и поп-музыкант опубликовали у себя в блогах нежные кадры из Парижа. Компанию знаменитостям составила дочка Аиды Оливия, с которой Алексей прекрасно поладил. На смонтированном видео были представлены кадры с прогулок, походов в кафе и по магазинам.

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Поклонники пары хоть и привыкли к подобному контенту, но все равно были несказанно рады видеть сияющих влюбленных. «Больше бы таких счастливых и любящих людей!», «Вы необыкновенная, потрясающе красивая пара», «Аида от любви помолодела лет на десять», «Алексей, Аида просто расцвела рядом с вами. Любовь витает в воздухе», — написали фолловеры Воробьева и Гарифуллиной.

Кстати, не все верят в реальность этих отношений. Как-то о браке артистов высказалась Ксения Собчак. Журналистка считает, что вся эта история — всего-навсего красивый пиар-роман. Но звездные супруги, конечно же, все это отрицают и продолжают признаваться друг другу в любви почти под каждым постом.