Оззи Осборн жаловался на плохое самочувствие из-за скандала вокруг жены

Оззи Осборн тяжело переживал, пока его жену Шэрон преследовали обвинения в расизме и неподобающем поведении на шоу The Talk. По словам инсайдера, в тот период музыкант боролся с болезнью Паркинсона и страдал от других проблем со здоровьем. Близкие всерьёз опасались, что новые потрясения окажутся для него слишком тяжёлыми.

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Об этом сообщает RadarOnline.

«Стресс для него был просто невыносимым, он не раз жаловался на плохое самочувствие. Он едва мог передвигаться, а из‑за сильных переживаний порой забывал, куда идёт», — рассказал источник.

В 2021 году жена рок-звезды в одном из выпусков шоу встала на защиту своего друга Пирса Моргана и его неоднозначных высказываний о Меган Маркл. Кроме того, Шэрон обвинили в том, что она использовала расистские выражения и оскорбительные слова в адрес представителей ЛГБТ‑сообщества (движение признано экстремистским в РФ).

Пока Шэрон отбивалась от критики, Оззи не мог думать ни о чём другом — это сильно тревожило его окружение, ведь здоровье музыканта и без того было хрупким. Близкие боялись, что его организм может не выдержать такого стресса.

Оззи Осборн ушёл из жизни 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет — причиной стал сердечный приступ.