Оззи Осборн жаловался на плохое самочувствие из-за скандала вокруг жены: «Порой забывал, куда идёт»
Оззи Осборн тяжело переживал, пока его жену Шэрон преследовали обвинения в расизме и неподобающем поведении на шоу The Talk. По словам инсайдера, в тот период музыкант боролся с болезнью Паркинсона и страдал от других проблем со здоровьем. Близкие всерьёз опасались, что новые потрясения окажутся для него слишком тяжёлыми.
Об этом сообщает RadarOnline.
«Стресс для него был просто невыносимым, он не раз жаловался на плохое самочувствие. Он едва мог передвигаться, а из‑за сильных переживаний порой забывал, куда идёт», — рассказал источник.
В 2021 году жена рок-звезды в одном из выпусков шоу встала на защиту своего друга Пирса Моргана и его неоднозначных высказываний о Меган Маркл. Кроме того, Шэрон обвинили в том, что она использовала расистские выражения и оскорбительные слова в адрес представителей ЛГБТ‑сообщества (движение признано экстремистским в РФ).
Пока Шэрон отбивалась от критики, Оззи не мог думать ни о чём другом — это сильно тревожило его окружение, ведь здоровье музыканта и без того было хрупким. Близкие боялись, что его организм может не выдержать такого стресса.
Оззи Осборн ушёл из жизни 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет — причиной стал сердечный приступ.