Народный артист России Олег Газманов высмеял введенные против него санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Газманов оказался под санкциями ряда стран, в том числе Украины, Канады, Швейцарии, Латвии и Литвы, а также ЕС в целом. Причиной стала его поддержка политики России, в том числе возвращения Крыма и начала спецоперации.

«Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил», - сказал он.

По словам Газманова, для него не имеет значения, что теперь он не может посещать Литву. Артист считает более важной возможность выступать в городах России и исполнять песни для своих зрителей.