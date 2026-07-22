Актриса Ольга Смирнова оценила щедрость Безрукова
Актриса Ольга Смирнова оценила решение актера Сергея Безрукова оплатить обучение всех студентов своего актерского курса во ВГИКе. Как сообщает «Пятый канал», она считает такую идею правильной.
О своем решении Безруков объявил студентам в первый день занятий. По словам актера, некогда он сам бесплатно получил образование и хочет, чтобы его ученики смогли сосредоточиться на творчестве, не переживая из-за финансовых вопросов. По мнению Смирновой, это важный и правильный шаг для молодых артистов.
«У нас на курсе тоже десять бюджетных мест, такого вообще не было никогда. Поэтому тем более есть ребята очень талантливые из новых регионов, и мы понимаем, что семьям», – сказала артистка.
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Она добавила, что заслуженная артистка России Дарья Мороз тоже ищет варианты снижения финансовой нагрузки для таких ребят.