Ведущая Собчак призналась, что ей сложно решиться на второго ребенка

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" объяснила, почему не рожает детей от мужа, режиссера Константина Богомолова. Слова звезды приводит издание "СтарХит". Блогерша Ида Галич, которая стала гостьей нового выпуска программы, поинтересовалась, по какой причине Ксения Собчак и Константин Богомолов откладывают пополнение в семье. Журналистка не дала четкого ответа, но заявила, что ей сложно решится на второго ребенка. "По разным причинам, скажем так. Но в любом случае для меня психологически это очень сложное решение", — призналась ведущая. У журналистки есть девятилетний сын Платон от актера Максима Виторгана. Телеведущая и артист развелись весной 2019 года. Собчак считает, что расставание прошло достаточно мягко для их сына. По словам бизнесвумен, они никогда не манипулировали Платоном, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак. В июне актер улетел с сыном из России. Звезда сериала "Беспринципные" сообщил об этом в Instagram. Он признался подписчикам, что отправился с Платоном в путешествие по Сингапуру.