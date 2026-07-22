Алексей Воробьев продал особняк в Голливуде

Актер Алексей Воробьев и его продюсер Екатерина Гечмен-Вальдек реализовали виллу в Голливудских Холмах, сообщает Shot.

Объект площадью 237 кв. м с двумя спальнями и гаражом был приобретен в 2021 году за 1,765 млн долларов. Сразу после покупки его сдавали в аренду почти за 8 тыс. долларов в месяц.

Осенью 2025 года особняк выставили на продажу за 2 млн долларов, однако покупателей не нашлось. В итоге цену снизили на 20% — до 1,6 млн долларов (около 125 млн рублей). Только после этого сделку удалось закрыть.

Ранее владельцев оштрафовали на 518 долларов за нарушение пожарной безопасности. У Воробьева осталась другая недвижимость в США. В 2021 году он приобрел еще один дом неподалеку за 2,924 млн долларов в ипотеку. Весной 2026-го певец оформил новый кредит под залог этого жилья, где сейчас проживает с женой.

Алексей Воробьёв скрывает от жены опасные трюки на съёмках

Также ранее Воробьев рассказал, как случайно выдал тайную свадьбу с Аидой Гарифуллиной. На премьере фильма «Касса невест» он признался, что забыл снять кольцо, когда пришел на съемки. Свадьба Воробьева с Гарифуллиной состоялась 15 апреля 2025 года и прошла тайно от всех, а о событии стало известно через журналистов. Актер не сразу признался о бракосочетании даже своим коллегам по фильму.