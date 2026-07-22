Газманов рассказал о своем отношении к мемам с его участием

Народный артист России Олег Газманов в беседе с РИА Новости заявил, что с юмором относится к мемам с его участием. По словам музыканта, такие шутки не вызывают у него негатива, поскольку они не обидные и действительно смешные.

Артист отметил, что мемы свидетельствуют о популярности его песен. Он привел в пример шутки на композиции «Ясные дни», «Морячка», «Эскадрон» и «Офицеры». Один из мемов, по его словам, гласит: «Цыгане воруют мысли Газманова, думая, что это его скакуны». Газманов также подчеркнул, что, куда бы он ни приезжал, вопреки прогнозам, наступают ясные дни.

В последние годы интерес молодежи к творчеству Газманова заметно вырос. Всплеск популярности произошел после его выступления на фестивале «Новая волна», где он станцевал с женой под песню «Я по жизни загулял». Видео стало вирусным, запустив флешмоб «Танцуй, как Газманов». Артист поддержал тренд, записав видеоурок по хореографии и объявив конкурс.

Газманов призвал молодых исполнителей отказаться от выступлений под фонограмму

Сегодня Газманов отмечает 75-летие. Накануне юбилея президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.